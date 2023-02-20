Писарский: редко увидишь Карпина серьёзным. Он приятный человек, профессионал своего дела

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Сборная России — это непередаваемые эмоции, я их не понимал. Приятно находиться вместе с лучшими игроками, работать с этим тренером. Он приятный человек, профессионал своего дела, всегда подскажет, найдёт общий язык. Это круто, другой уровень, надеюсь ещё там оказаться.



Он позитивный человек. Каждый раз, когда с ним общаешься, смеёшься, он постоянно шутит. Редко увидишь его серьёзным. Я пришёл в сборную скованный, а когда он подходит, чувствуешь себя по‑другому, легко», — приводит слова Писарского „Матч ТВ“.

Писарский и Промес отметились 14 забитыми мячами в первой части чемпионата России.