Антон Шунин заявил о намерении выиграть трофей вместе с «Динамо»

Российский голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях команды.
«Завершающий третий сбор. Нагрузки становятся меньше. Все должны сейчас получить нагрузки и игровое время. Не так давно мы стали играть 140–150 минут один матч. Каждый играет по 45–60 минут в такой встрече, потом игрок меняется. Постепенно игровое время увеличивается.
Любому вратарю хочется пропускать меньше. Поэтому много времени уделяем обороне, стандартам. Не люблю говорить в середине сезона, о том, какое место займем. А то в прошлом сезоне стали много пропускать в его концовке и всё смазали.
Я полон сил, полон желания биться и играть. Готов отдаваться максимально. Всё зависит от генетики. Каждый сезон настраиваюсь быть лучшим во всём. Преодолевая трудности, чувствую себя только лучше.
Болельщики давно ждут трофеев, хочу порадовать их. Выиграть трофей», – приводит слова Шунина «Матч ТВ».
- 20 февраля 2023
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