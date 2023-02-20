Форвард «Краснодара» Кордоба: уровень РПЛ снизился – все мы знаем, что уехали иностранцы

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об уровне Российской Премьер-Лиги в контексте отъезда некоторых легионеров.
«Снизился ли уровень лиги по сравнению в 2021 годом? Конечно. Все мы знаем, что иностранные игроки уехали. А они большой плюс для любой лиги. Так что уровень несколько снизился. Очень жаль, что легионеров стало меньше.
Моя мотивация не снизилась. Я обожаю футбол. Стараюсь наслаждаться происходящим каждый день», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей с 25 набранными очками. В начале января краснодарскую команду возглавил сербский тренер Владимир Ивич.
Полностью интервью с Джоном Кордобой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 20 февраля 2023
-
08:40
-
08:39
-
08:30
-
08:21
-
08:15
-
08:10
-
08:01
-
07:53
-
07:40
-
07:22
-
07:00
-
06:28
-
06:25
-
06:15
-
06:05
-
06:01
-
05:43
-
05:43
-
05:39
-
05:34
-
05:28
-
04:56
-
04:38
-
04:33
-
04:30
-
04:14
-
04:05
-
04:02
-
03:53
-
03:47
-
03:43
-
03:01
-
03:00
-
02:39
-
02:33