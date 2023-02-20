Форвард «Краснодара» Кордоба: уровень РПЛ снизился – все мы знаем, что уехали иностранцы

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об уровне Российской Премьер-Лиги в контексте отъезда некоторых легионеров.

«Снизился ли уровень лиги по сравнению в 2021 годом? Конечно. Все мы знаем, что иностранные игроки уехали. А они большой плюс для любой лиги. Так что уровень несколько снизился. Очень жаль, что легионеров стало меньше.



Моя мотивация не снизилась. Я обожаю футбол. Стараюсь наслаждаться происходящим каждый день», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей с 25 набранными очками. В начале января краснодарскую команду возглавил сербский тренер Владимир Ивич.

Полностью интервью с Джоном Кордобой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.