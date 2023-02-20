Арбитр Василий Казарцев: у меня нет «армейки головного мозга»

Футбольный судья Василий Казарцев рассказал об обучении в военной академии.
«Родные и друзья всегда говорили: «По тебе не скажешь, что ты в погонах». Бывает такое, что общаешься с человеком и сразу понимаешь — это военный. Я не ощущал, находясь в гражданском обществе, что чем-то отличаюсь. Единственное, чего не могу терпеть — разбросанных по дому вещей. Если я захожу и вижу, что вещи не на своем месте, не могу заняться ничем другим, пока их не уберу. У меня нет «армейки головного мозга». Но люблю, когда кругом порядок.
Встречал ли людей с «армейкой» в академии? Однозначно. Было много таких преподавателей, особенно на кафедре огневой подготовки и устава.
Первые два года в академии мне очень тяжело дались в плане здоровья. Так влияет петербургский климат, большинство людей начинают регулярно простывать. Вот и я практически два года не вылезал из лазарета — ангина, грипп, ОРВИ. Как-то раз сидел в очереди к врачу вместе с другими курсантами — тоже с соплями и температурой. Мне было очень плохо, так ещё и очередь длинная. Тут наконец подходит мой черёд заходить, но вдруг появляется какой-то полковник, говорит: «Мне надо!» — и закрывает дверь прямо передо мной. Меня это очень сильно возмутило, и я не стал терпеть.
Зашёл в кабинет и сказал: «Товарищ полковник, как вы можете заходить без очереди, когда тут сидят больные?! Это разве по совести?» Доктор сразу сделала вид, что пошла заниматься своими делами, а полковник моментально побагровел — какой-то сопливый курсант делает ему замечание. Но по нему было видно — мои слова дошли, и ему действительно стало не по себе. Сразу начал выяснять, кто я такой и с какого курса. В итоге от своего начальника я получил прилично. За то, что встал на дыбы с офицером», – приводит слова Казарцева Sport24.
- 20 февраля 2023
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