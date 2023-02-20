Валерий Новиков: Сафонову можно попробовать себя в Европе, но нельзя сидеть в запасе

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал информацию о том, что у вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова ближайшим летом истекает контракт с клубом.

«Что нужно делать Сафонову дальше? Разумеется, что это будет его выбор и решать только ему. Но для переезда в Европу необходимо очень серьёзно подойти к выбору клуба. В «Краснодаре» Матвею после серии неудачных матчей могут оказать поддержку и продолжить выпускать в основе, а вот на новом месте – нет. Нужно выбрать ту команду, где тебе будут доверять.

Стоит ли переходить в европейский клуб со знанием того, что Сафонов будет сидеть в запасе? Думаю, что нет. Вратарю нужна постоянная игровая практика в таком возрасте. О скамейке запасных нужно думать ближе к завершению карьеры. В таком молодом возрасте просто необходимо постоянно играть. Лучше Сафонову перейти в команду ниже рангом, но зато быть основным, чем сидеть на скамейке в топ-клубе. Но, повторюсь, решать только Сафонову – это будет только его выбор, если у него будут предложения от других клубов», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. В Кубке России «быки» сыграют с ЦСКА.