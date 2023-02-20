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Экс-агент Роналду Жорже Мендеш считал «полным бредом» интервью португальца Пирсу Моргану

Экс-агент Роналду Жорже Мендеш считал «полным бредом» интервью португальца Пирсу Моргану
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Отношения между форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его бывшим агентом Жорже Мендешем окончательно испортились после интервью нападающего, которое он дал журналисту Пирсу Моргану, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, решение дать интервью Моргану Мендеш считал «полным бредом». После его выхода Жорже понял, что сотрудничество с Роналду подошло к концу. Также сообщается, что португальский агент психологически тяжело переживает прекращение сотрудничества с Криштиану. Для него это больше сентиментальная, чем финансовая проблема.

«Жорже переживает это как развод. Подобное трудно представить, когда речь идёт об агентах такого масштаба, но он чувствует себя одиноко. Так, словно его бросила жена, а после этого он узнал о её новом любовнике», — приводит слова неназванного знакомого Мендеша источник.

Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.

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