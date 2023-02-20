Орещук: Захарян перестал играть на высоком уровне, потому что партнёры поменялись

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о российском полузащитнике команды Арсене Захаряне.



«Захарян перестал играть на высоком уровне, потому что партнеры поменялись. Раньше в «Динамо» были сильные футболисты. Сейчас уже Захарян лидер команды и от него ждут результативных действий. Не сказал бы, что он сдал, но Арсен уже не играет так ярко — это факт. Что касается его несостоявшегося перехода в «Челси», у него после этого события был эмоциональный спад. Это любому понятно. Отказал «Галатасараю»? Это не его уровень. Не было смысла туда идти. Приятно, что иностранные клубы интересуются, но если переходить, то в клубы уровня «Челси».



Раньше лидерами в таком возрасте становились Титов, Хохлов, Радимов, Семак. Они же были лидерами, а Захаряну, что мешает? Всё может быть. Это нормальная история с молодыми футболистами», – приводит слова Орещука «РБ Спорт».

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