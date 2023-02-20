Кононов: Клаудиньо и Малком в сборной? Помимо патриотизма, есть ещё и профессионализм

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о возможной натурализации бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Получение гражданства и натурализация футболистов — всегда было, есть и будет. Это абсолютно нормальная практика во всём мире. И у нас в России любят бразильских игроков… Я с ними работал и получал большое удовольствие.



Что касается приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России, это прерогатива главного тренера. А насчёт патриотизма – сразу вспоминаю Марио Фернандеса, который отдавал все силы, играя за сборную России и ЦСКА. Имею в виду, что ещё есть не менее сильное понятие — профессионализм. Если они будут вызваны в сборную, моё мнение: их уровень позволит усилить игру команды», — приводит слова Кононова Sport24.