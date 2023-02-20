Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» в матче со «Специей»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Специей» (2:0) в 23-м туре Серии А.

«Можно сказать, что у нас был плохой первый тайм. Второй тайм мы начали хорошо. Мы могли удвоить преимущество благодаря Кину. Затем в игру вошёл Ди Мария.



Как это ни парадоксально, мы получили больше ударов по своим воротам. Следует отдать должное Перину, потому что он сделал великолепный сейв после удара Гьяси. Но футбол вычурный. Нам нужно продолжать свой путь. У нас 32 очка в турнирной таблице, и мы вышли на седьмое место.



У нас были проблемы с контролем мяча. Мы совершали очень много технических ошибок. Была определённая усталость. Возможно, это из-за матча в четверг. Играть против «Специи» на её поле тяжело всем командам. У них были хорошие моменты, чтобы забить. Во втором тайме мы сильно рисковали – больше, чем в первом. Мы могли показать лучший контроль мяча, лучше играть в пас», — приводит слова тренера GJustjuve.

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