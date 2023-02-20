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Булыкин: не стал бы смотреть матчи сборной России с бразильскими клубами

Булыкин: не стал бы смотреть матчи сборной России с бразильскими клубами
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об играх национальной команды.

«Товарищеские матчи сборной России с бразильскими клубами, конечно, не стал бы смотреть. А с любыми сборными надо играть, надо наблюдать, как ребята себя проявляют, как они взаимодействуют друг с другом. Хочется, чтобы сборная нас радовала, и для этого нужны нормальные товарищеские матчи, а не игры с клубами или со вторыми составами. Хочется международных матчей. Понятно, что не будет накала официальных игр, но это уже что-то — интересно смотреть.

Нет ли ощущения, что сборная может проиграть тому же «Фламенго», если вспоминать матч «Зенита» и «Сепахана»? Не думаю. Никто не знает, под какими нагрузками играл «Зенит», всё же это товарищеская встреча, там не выкладываются на сто процентов. Такое бывает, «Зенит» может «Алании» проиграть в Кубке, здесь нет ничего страшного», – приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

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