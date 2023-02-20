Валерий Новиков: если всё будет хорошо, ЦСКА сможет бороться за призовые места в РПЛ

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о шансах московского клуба во второй части сезона.

«Состав практически остался прежним, выделить можно только уход Гайча, наверное. Так что обойма не поменялась. Будет интересно посмотреть на команду, в прошлом году были и провалы, но и хорошие матчи тоже мы наблюдали. Сборы завершаются, поэтому скоро мы всё узнаем. Бороться за призовые места, конечно, ЦСКА будет.

Призовые места? Если говорить о призовых местах, то нужно говорить и о первом, иначе можно даже на поле не выходить. У команды всегда должна быть высокая мотивация. Всё будет зависеть от ЦСКА. Если они хорошо подготовятся, то всё может произойти», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, после 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.