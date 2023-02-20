Турфин не верит, что Малком и Клаудиньо не хотят играть за сборную Бразилии

Бывший президент «Зенита» Леонид Турфин оценил возможное получение паспортов РФ бразильцами Малкомом и Клаудиньо.



«Мы не знаем, какие цели у игроков и у клуба в этой истории. Было это личным желанием бразильцев, или их к этому подтолкнули. Хотят ли они играть за сборную России. Очень много вопросов, чтобы оценить это решение. Хотя речь пока только о намерении игроков получить российские паспорта.



Я не думаю, что Малком и Клаудиньо не хотят выступать за сборную Бразилии. Тем более что они олимпийские чемпионы этой страны. Если футболисты такого уровня пополнят сборную России, это было бы неплохо. Но перспективы участия нашей сборной в международных соревнованиях сейчас неясны. Так что очень много непонятного в этой истории.



Марио — хороший игрок, но не такого уровня, чтобы из таких, как он, формировать сборную России. Фернандес так и не выучил наш язык, пока играл в России. А когда начались проблемы, сразу уехал на родину — это тоже показатель. Значит, ему гражданство было нужно для каких-то других целей. Какие цели у Малкома и Клаудиньо, можно только догадываться. Отторжения у меня их желание не вызывает. Если только они действительно хотят получить российский паспорт, чтобы связать себя с нашей страной», – приводит слова Турфина «РБ Спорт».