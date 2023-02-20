Чернышов: «Спартак» – фаворит в матче Кубка против «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о фаворите матча между столичным «Локомотивом» и красно-белыми в Кубке России.



«Фаворитом в кубковом матче против «Локомотива» однозначно является «Спартак», который идёт в чемпионате выше «железнодорожников». «Красно-белые» в осенней части чемпионата выглядели уверено, набрали достаточное количество очков, и все уже заговорили, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство. Поэтому «Спартак» – фаворит.



А так, прогнозы делать сложно на эту игру, потому что был достаточно долгий перерыв. В «Локомотиве» сменился тренер, пришли новые футболисты, в «Спартак» тоже. Делать какие-то выводы на основании товарищеских встреч, которые были на сборах, не совсем правильно, потому что тренеры просто могли просматривать игроков и новые схемы. Плюс мы не знаем, как команды готовились к товарищеским матчам, может, кто-то был более уставшим, а кто-то более сильные нагрузки получал. Поэтому все игры после перерыва сложны и непредсказуемы.



Могут ли новые футболисты «Локомотива» помочь «железнодорожникам» одолеть «Спартак» и исправить ситуацию в чемпионате? В футболе всё может случиться. Когда встречаются команды приблизительно равного уровня, тогда шансы 50 на 50, хоть на бумаге может быть кто-то фаворитом. На все вопросы ответит игра.



«Локомотив» качественно усилился — взял футболистов молодых, на перспективу и опытных игроков, таких, как Смольников и Дзюба. Они играли и в сборной, и в еврокубках, Артём – неоднократный чемпион России и обладает необходимой харизмой. Самое главное, чтобы всё сложилось хорошо в «Локомотиве», и сплав молодости и опыта быстрее объединился и начал давать результат», – приводит слова Чернышова Metaratings.