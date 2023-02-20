Андрей Гордеев уверен, что Малком и Клаудиньо усилят сборную России

Российский тренер Андрей Гордеев высказался о возможном получении паспортов РФ бразильцами Малкомом и Клаудиньо.



«Сейчас застойные времена для футбола. Если два бразильца принесут пользу российской сборной, то отношусь к натурализации футболистов положительно. Наверное, это неплохо, что иностранные игроки имеют желание выступать за нашу страну. Они 100% усилят сборную и соответствуют уровню нашей команды. Но другой вопрос: насколько сейчас это нужно. С одной стороны, это хорошо для «Зенита» и их смело можно называть россиянами, ха-ха. Могу представить их в футболке сборной России, Марио Фернандес же играл за нас. Если говорить о конкуренции, думаю, сейчас они никому не перекрывают дорогу. Это движуха какая-то, но большего здесь не вижу.



Патриотизм — важное чувство во время национальных турниров, но не менее важен и уровень футболиста. Да, когда звучит гимн страны, совсем другая история и настрой на игру. Посмотрим, что из этого выйдет. Если у них есть чувство патриотизма, это им будет только помогать», – приводит слова Гордеева Sport24.