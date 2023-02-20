«Я правда хочу в «Галатасарай». Турецкие СМИ опубликовали слова Захаряна

Турецкий «твиттер» Gezen Dokuz, который был первым, кто сообщил об интересе «Галатасарая» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну, опубликовал обращение от имени россиянина, в котором тот выразил надежду на переход в стан гранда футбола Турции.

«Я правда хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, что трансфер состоится. Переговоры между клубами продолжаются», — приводит слова Захаряна Gezen Dokuz.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Захарян хочет получить в турецком клубе оклад в размере € 2-2,5 млн за сезон, а «Динамо» требует от «Галатасарая» выплаты отступных, которые по контракту полузащитника составляют € 15 млн. 19-летний Захарян забил три гола и сделал шесть результативных передач в 22 матчах за «Динамо» в текущем сезоне.