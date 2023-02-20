«Маэстро атаки». Малком выложил своё фото перед рестартом сезона РПЛ
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Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком поделился в своих социальных сетях загадочной фотографией.
Фото: Из личного архива Малкома
Малком подписал снимок следующим образом: «Маэстро атаки».
25-летний Малком занимает третью строчку в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги текущего сезона. Бразилец забил 12 голов и отстаёт от лидирующих Квинси Промеса («Спартак») и Владимира Писарского («Оренбург»/«Крылья Советов») на два забитых мяча.
Всего в текущем сезоне Малком сыграл за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и семью результативными передачами.
Первый матч после зимней паузы лидирующий в РПЛ после 17 сыгранных туров «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге с «Пари Нижний Новгород» 4 марта.
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