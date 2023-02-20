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Форвард «Краснодара» Кордоба: нелегко было принять решение вернуться в Россию

Форвард «Краснодара» Кордоба: нелегко было принять решение вернуться в Россию
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о своём решении вернуться в российскую команду летом 2022 года. Кордоба, как и все иностранцы «Краснодара», покинул расположение клуба после эскалации ситуации на Украине.

«Почему не приостановил контракт летом 2022 года? Нелегко было принять решение вернуться. Но клуб сделал всё для этого. Все были в этом очень заинтересованы. Я чувствовал это всё время. Поэтому принял такое решение.

Предложения были. Каждое трансферное окно на моих агентов выходят разные клубы, в том числе из Европы. Но, как вы видите, я здесь. И полностью сконцентрирован на «Краснодаре». Сделаю всё, чтобы помочь клубу», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью Джона Кордобы «Чемпионату» читайте на нашем сайте.

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