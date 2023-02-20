«Опять и опять». Неймар выложил фотографию травмированной ноги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар опубликовал в своих социальных сетях фотографию своей ноги после того, как получил тяжёлую травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (4:3).

Фото: Из личного архива Неймара

Неймар подписал сделанный снимок: «Опять и опять». Таким образом бразилец сделал отсылку к многочисленным травмам, преследующим его на всём протяжении его карьеры.

По предварительным данным, Неймар может восстановиться к ответному матчу «ПСЖ» с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 8 марта, однако вероятность данного исхода невелика.

31-летний Неймар сыграл 29 матчей за парижский клуб во всех турнирах в текущем сезона, отметившись 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»