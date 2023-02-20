Кордоба — об осени «Краснодара»: упал уровень, мы играли в более оборонительный футбол

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал игру команды в первой части сезона.
«Это нормальный процесс, иногда так бывает. У нас действительно упал уровень игры. Но это дало дополнительную мотивацию тем, кто пришёл летом. Всем хотелось показать себя с лучшей стороны. Сейчас надеемся исправить ситуацию и завершить сезон как можно выше.
Сторожук хотел разнообразия в атаке, а не просто вертикальные передачи? После шести лет игры в Бундеслиге я привык к такому стилю. Там во многих командах это в порядке вещей. Сложно изменить всё в один момент. Здесь пришлось менять стиль и переходить в том числе к оборонительным действиям.
Моя статистика? Всегда хочется больше. Но, повторюсь, в первой части сезона мы играли в более оборонительный футбол. Полагаю, причина в этом. Надеюсь, во второй части сезона статистика станет лучше», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью с Джоном Кордобой читайте на нашем сайте.
- 20 февраля 2023
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