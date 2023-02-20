Форвард «Краснодара» Кордоба: плохая реализация? Меня не волнует, кто и что говорит

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своей реализации и критике со стороны общественности.

«Критика медиа и болельщиков? Я не читаю то, что обо мне пишут. Считаю, что после травмы я забил достаточно хорошие голы.



Плохая реализация? Меня не волнует, кто и что говорит. На поле я делаю всё возможное, чтобы проявлять лучшие качества», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

29-летний Джон Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, перейдя из «Герты». В нынешнем сезоне колумбийский нападающий в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Полное интервью с Джоном Кордобой читайте на сайте «Чемпионата».