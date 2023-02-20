Кордоба рассказал, что Галицкий сделал всё, чтобы форвард не уехал в Турцию и Германию
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что им интересовались различные европейские клубы, но в российской команде сделали всё, чтобы колумбиец остался.
«Интерес от клубов из Турции и Германии? С моими представителями общались разные клубы. Это нормальный процесс – постоянно идёт какая-то коммуникация. Но «Краснодар» сделал всё, чтобы я даже не думал об уходе, – от президента до всех сотрудников клуба. Они делают всё, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно. Я благодарен всем им», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Джон Кордоба выступает в составе «Краснодара» с лета 2021 года.
Полное интервью с Джоном Кордобой читайте на нашем сайте.
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