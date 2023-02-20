Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба рассказал, что Галицкий сделал всё, чтобы форвард не уехал в Турцию и Германию

Кордоба рассказал, что Галицкий сделал всё, чтобы форвард не уехал в Турцию и Германию
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что им интересовались различные европейские клубы, но в российской команде сделали всё, чтобы колумбиец остался.

«Интерес от клубов из Турции и Германии? С моими представителями общались разные клубы. Это нормальный процесс – постоянно идёт какая-то коммуникация. Но «Краснодар» сделал всё, чтобы я даже не думал об уходе, – от президента до всех сотрудников клуба. Они делают всё, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно. Я благодарен всем им», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Джон Кордоба выступает в составе «Краснодара» с лета 2021 года.

Полное интервью с Джоном Кордобой читайте на нашем сайте.

Почему самый дорогой легионер Галицкого ещё в России. Решение вернуться далось ему нелегко Почему самый дорогой легионер Галицкого ещё в России. Решение вернуться далось ему нелегко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023