Кордоба рассказал, что Галицкий сделал всё, чтобы форвард не уехал в Турцию и Германию

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что им интересовались различные европейские клубы, но в российской команде сделали всё, чтобы колумбиец остался.

«Интерес от клубов из Турции и Германии? С моими представителями общались разные клубы. Это нормальный процесс – постоянно идёт какая-то коммуникация. Но «Краснодар» сделал всё, чтобы я даже не думал об уходе, – от президента до всех сотрудников клуба. Они делают всё, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно. Я благодарен всем им», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Джон Кордоба выступает в составе «Краснодара» с лета 2021 года.

Полное интервью с Джоном Кордобой читайте на нашем сайте.