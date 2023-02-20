Джон Кордоба — о Сафонове и Сперцяне: уверен, они смогли бы достичь чего-то в Европе

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от игры вратаря Матвея Сафонова и полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Это два очень классных футболиста. Но им нужно продолжать работать в том же духе – вот что посоветую. Уезжать или нет, решать им. Уверен, они смогли бы достичь чего-то в Европе. Всё в их голове. Если поставить задачу – добиться можно чего угодно», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян — воспитанники «Краснодара». Сафонов — первый номер сборной России, Сперцян принял решение выступать в составе сборной Армении, где является игроком стартового состава.

Полное интервью с Джоном Кордобой читайте на сайте «Чемпионата».