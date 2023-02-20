Джон Кордоба: я не пожалел, что перешёл в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признался, что не пожалел о решении, принятом летом 2021 года. Тогда колумбийский форвард принял решение поменять «Герту» на российскую команду.

«Мне всегда нравились испытания. «Краснодар» был одним из них. Я очень благодарен клубу за то приглашение. И я не пожалел, что перешёл сюда. Клуб сильно был заинтересован в моём трансфере», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

29-летний Джон Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, перейдя из «Герты». В нынешнем сезоне колумбийский нападающий в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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