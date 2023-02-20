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Кордоба: не думаю об уходе из «Краснодара». Если бы было желание — это бы уже случилось

Кордоба: не думаю об уходе из «Краснодара». Если бы было желание — это бы уже случилось
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что не думает об уходе из российского клуба.

«Сейчас я живу настоящим. А будущее покажет время. Сейчас я точно готов работать на максимуме и показывать то, что от меня зависит.

Все игроки хотят играть на высочайшем уровне. Но сейчас я не думаю об этом. Вы сами понимаете: если бы у меня было желание уйти, то это уже случилось бы», — сказал Кордоба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

29-летний Джон Кордоба стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, перейдя из «Герты». В нынешнем сезоне колумбийский нападающий в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Полное интервью с Джоном Кордобой читайте на сайте «Чемпионата».

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