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«Он настоящая личность». Мбаппе — о 16-летнем таланте «ПСЖ»

«Он настоящая личность». Мбаппе — о 16-летнем таланте «ПСЖ»
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о 16-летнем полузащитнике парижан Уоррене Заир-Эмери, который стал чаще появляться в основном составе команды после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Что я могу сказать о Уоррене Заир-Эмери? Он настоящая личность. Нам в «ПСЖ» нужны такие игроки. Ему 16 лет, но он точно не отбывает номер», — сказал Мбаппе в эфире Prime Video Sport France.

Заир-Эмери сыграл 16 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне во всех турнирах. Французский вундеркинд смог отметиться тремя забитыми мячами в 12 играх чемпионата Франции. Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории, попавшим в стартовый состав «ПСЖ» в матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов.

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