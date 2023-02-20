Видео: Лионель Месси прилетел в Барселону

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Барселону (Испания). Об этом свидетельствует видео, появившееся в сети утром 20 февраля.

Футболистам «ПСЖ» было предоставлено по два дня отдыха после тяжёлой победы над «Лиллем» в 24-м туре чемпионата Франции (4:3). Следующий матч парижане проведут в воскресенье, 26 февраля.

Отметим, что Месси долгое время выступал в Барселоне за местный одноимённый клуб. В общей сложности аргентинский нападающий провёл в системе каталонской команды почти 20 лет. К «ПСЖ» Месси присоединился лишь в 2021 году. Контракт семикратного обладателя «Золотого мяча» с парижским суперклубом истекает в июне 2023 года. По слухам, 35-летний футболист рассматривает возможность возвращения в «Барселону».