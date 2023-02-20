Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил желание команды подписать контракт с Зуевым
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Химок» Александре Зуеве, находящемся в самарском клубе на просмотре.
«Зуеву 26, но для нашей команды он уже взрослый, состоявшийся игрок, уровень которого мы понимаем. Он умеет играть в футбол. У нас уехал в аренду крайний полузащитник Липовой, из-за болячек Ежова и Чирковича мы на сборах оставались с одним новичком Гарре. Такой ситуации в клубе быть не должно, нам предстоят минимум три матча на Кубок», — сказал Осинькин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Крыльев Советов».
В нынешнем сезоне 26-летний Александр Зуев в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России не отметился результативными действиями.
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