Сын Аленичева: я похож на европейца, позитивный, улыбчивый. Но во мне больше русского духа

Полузащитник Даниил Аленичев, сын экс-футболиста сборной России Дмитрия Аленичева, признался, что, несмотря на длительное пребывание в Европе, до сих пор идентифицирует себя как россиянина.
«Кем я себя больше ощущаю — европейцем или русским? Конечно же, россиянином. Ощущаю в себе русский дух. Можно сказать, я похож на европейца, потому что позитивный и улыбчивый, но во мне больше русского духа — есть стержень», — приводит слова Даниила Аленичева Sport24.
18-летний Даниил Аленичев — воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака». Сейчас он играет в Португалии в системе клуба «Лейшойнш». Его отец, Дмитрий Аленичев, в бытность игроком был футболистом обеих московских команд, а в Португалии выступал за «Порту». Также он играл в составе итальянских «Ромы» и «Перуджи».
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