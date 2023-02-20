Football Insider: Юрген Клопп лично выберет нового спортивного директора «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп лично выберет кандидатуру спортивного директора, который будет работать над усилением команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider. По сведениям источника, такое решение приняли руководители английской команды.

55-летний Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством команда выиграла семь трофеев, включая победы в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 35 очков в 22 матчах и занимает в турнирной таблице восьмое место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 19 очков, но имея матч в запасе.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик: