Football Insider: Юрген Клопп лично выберет нового спортивного директора «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп лично выберет кандидатуру спортивного директора, который будет работать над усилением команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider. По сведениям источника, такое решение приняли руководители английской команды.
55-летний Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством команда выиграла семь трофеев, включая победы в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 35 очков в 22 матчах и занимает в турнирной таблице восьмое место, отставая от лидирующего «Арсенала» на 19 очков, но имея матч в запасе.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик:
- 20 февраля 2023
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