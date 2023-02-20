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«Урал» объявил об уходе Гаджимурадова в «Динамо» из Махачкалы

«Урал» объявил об уходе Гаджимурадова в «Динамо» из Махачкалы
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Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов продолжит карьеру в «Динамо» из Махачкалы. Стороны подписали арендное соглашение до конца нынешнего сезона, информирует пресс-служба «Урала». Данные о наличии или отсутствии опции выкупа игрока не разглашаются.

Ранее 25-летний Гаджимурадов не поехал на сборы с командой из Екатеринбурга. «Чемпионат» сообщал, что футболист не входит в планы главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

Рамазан Гаджимурадов стал игроком «Урала» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 13 матчах отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Гаджимурадов выступал в «СКА-Хабаровск» и «Велесе». Гаджимурадов является воспитанником московской Футбольной школы молодёжи.

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