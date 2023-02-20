Представитель Гаджимурадова: в махачкалинском «Динамо» Рамазан перезагрузится

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника Рамазана Гаджимурадова, высказался о переходе футболиста из «Урала» в махачкалинское «Динамо» на правах аренды.

«Рамазан поедет в аренду в «Динамо» (Махачкала) до конца сезона. На родину, там тренер Гаджиев, немного перезагрузится, поможет своему родному клубу, вернётся там в активную фазу своей футбольной деятельности. Вели разные переговоры, но на сегодняшний день остановились на этом варианте», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

Ранее 25-летний Гаджимурадов не поехал на сборы с командой из Екатеринбурга. «Чемпионат» сообщал, что футболист не входит в планы главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

Рамазан Гаджимурадов стал игроком «Урала» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 13 матчах отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Гаджимурадов выступал в «СКА-Хабаровск» и «Велесе». Гаджимурадов является воспитанником московской Футбольной школы молодёжи.