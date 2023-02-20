Шмаров: сюрпризов в Кубке не будет — «Спартак» легко пройдёт «Локомотив»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России, в котором красно-белые сыграют с московским «Локомотивом». Игра состоится 22 февраля на стадионе «РЖД Арена».
«Спартак», конечно, фаворит в кубковом матче с «Локомотивом», тут даже никаких сомнений быть не может. Красно-белые очень неплохо выглядели на Зимнем кубке РПЛ. Плюс психологическое состояние у «Спартака» лучше, чем у железнодорожников, и турнирное положение обязывает проходить «Локомотив».
Да, плей-офф Кубка России состоит из двух матчей, но сюрпризов никаких не будет, и «Спартак» легко пройдёт дальше», – приводит слова Валерия Шмарова Metaratings.
Первая игра 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая встреча состоится 1 марта.
- 20 февраля 2023
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