Шмаров: сюрпризов в Кубке не будет — «Спартак» легко пройдёт «Локомотив»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России, в котором красно-белые сыграют с московским «Локомотивом». Игра состоится 22 февраля на стадионе «РЖД Арена».

«Спартак», конечно, фаворит в кубковом матче с «Локомотивом», тут даже никаких сомнений быть не может. Красно-белые очень неплохо выглядели на Зимнем кубке РПЛ. Плюс психологическое состояние у «Спартака» лучше, чем у железнодорожников, и турнирное положение обязывает проходить «Локомотив».



Да, плей-офф Кубка России состоит из двух матчей, но сюрпризов никаких не будет, и «Спартак» легко пройдёт дальше», – приводит слова Валерия Шмарова Metaratings.

Первая игра 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля. Начало матча — в 20:00 мск. Вторая встреча состоится 1 марта.