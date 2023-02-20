В турецких СМИ уточнили, как Захарян сделал заявление о «Галатасарае», выложив его фото

Турецкий «твиттер» Gezen Dokuz выступил с заявлением, где были разъяснены обстоятельства, при которых полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян выразил желание перейти в «Галатасарай».
Фото: «Твиттер» Gezen Dokuz
По сообщениям турецких СМИ, Захарян сказал, что хочет перейти в «Галатасарай», одному из болельщиков клуба, который работает в отеле, где «Динамо» готовилось к рестарту текущего сезона. Своё заявление Gezen Dokuz подкрепил совместной фотографией Захаряна и сотрудника отеля.
Ранее пресс-служба «Динамо» опровергла информацию, что 19-летний полузащитник давал какой-либо комментарий турецким СМИ о своём желании присоединиться к «Галатасараю», назвав первоначальное сообщение Gezen Dokuz фейком. Также стало известно о том, что турецкий клуб сделал новое предложение «Динамо» по трансферу Захаряна.
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