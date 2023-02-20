«Норрчёпинг» подал в суд на «Рубин» из-за невыплаты € 3,6 млн за Хакшабановича

Президент шведского клуба «Норрчёпинг» Сакариас Мард рассказал, что клуб подал иск в ФИФА и Спортивный арбитражный суд с целью добиться от «Рубина» выплаты € 3,6 млн за полузащитника Сеада Хакшабановича в рамках трансфера, осуществлённого летом 2021 года.

«Мы продолжаем обращаться за помощью к нашим юристам, чтобы узнать, можно ли решить проблему с выплатой за переход Хакшабановича. Решение должны принять ФИФА и CAS. Я очень надеюсь, что в этих случаях мы всё сделаем правильно. Это шаг в правильном направлении.

Мы заключили сделку с соглашением, которое необходимо соблюдать. В составе «Рубина» уже нет этого игрока, но у нас есть право. Эта ситуация ни для кого не оказалась радостной», — приводит слова Марда NT-sporten.