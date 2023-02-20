Хавбек «Рубина» Апшацев: приятно победить ЦСКА. Мы неплохо готовы к старту Первой лиги
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Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0) в контрольном матче.
«Приятно одержать победу над таким соперником. Не будем придавать слишком большого значения результату, потому что это игра на сборах, но в любом случае все стремятся к победе, хотят выигрывать.
Думаю, мы неплохо подготовились к весенней части чемпионата. Остаётся ещё немного времени, чтобы улучшить определённые моменты и подойти в оптимальной форме к первой официальной игре. Все понимают, чего от нас ждут в весенней части первенства. Думаю, мы неплохо поработали на сборах. Теперь нужно сделать так, чтобы это воплотилось в результат», — сказал Апшацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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