В РФС прокомментировали возможный перенос матча «Локомотив» — «Спартак» из-за погоды

В Российском футбольном союзе отреагировали на информацию о возможном переносе матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» из-за погодных условий. Напомним, четвертьфинальная игра запланирована на 22 февраля (начало — в 20:00 мск). По прогнозам синоптиков, в это время температура воздуха опустится ниже -15 градусов, что ставит под угрозу проведение матча.

«Согласно регламенту FONBET Кубка России температурные замеры производятся на поле за три, два и один час до начала матча. В случае, если температура ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от проведения матча. При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату. Резервная дата для матчей 1/4 плей-офф Фонбет Кубка России – 7–9 марта», – приводит сообщение службы коммуникаций РФС Metaratings.