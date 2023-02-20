19-летний вратарь ЦСКА: Акинфеева давно гонят на пенсию, но он доказывает, что он лучший

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал, как относится к конкуренции в армейском клубе с Игорем Акинфеевым, и назвал его лучшим вратарём в России.

«В том, что с Акинфеевым невозможно конкурировать, надо искать свои плюсы. Если сейчас играет Игорь, я должен делать всё возможное, чтобы команда выиграла. Для этого моя задача – хорошо размять Игоря, помогать на тренировках. У нас каждый друг другу помогает. Допустим, у нас с Вовой Шайхутдиновым тоже есть конкуренция, но это не отменяет того факта, что вместе мы прибавляем сильнее, чем по отдельности.



Что касается разговоров о завершении карьеры Игоря, его давно гонят на пенсию, но он до сих пор играет и доказывает, что он лучший в России. Поэтому мы должны вместе работать и прибавлять», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

36-летний Акинфеев сыграл за ЦСКА 18 матчей в текущем сезоне, в которых пять раз смог сыграть «на ноль». 19-летний Тороп дважды оставлял свои ворота «сухими» в пяти встречах Кубка России.