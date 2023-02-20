Мостовой: если «Локо» победит «Спартак», скажут, что здорово. Проиграет — найдут отговорки
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России сезона-2022/2023, в котором красно-белые сыграют с московским «Локомотивом». Игра состоится 22 февраля на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
«Для меня фаворита нет. Слишком большой перерыв был. Ясно, что мы видели «Спартак» на предсезонном турнире, но относиться к этому серьёзно не стоит, потому что все готовятся.
«Локомотив» мы вообще не видели, но они ничего не теряют: сыграют удачно — скажут, что здорово, а если проиграют, то найдут отговорки. Просто «Спартаку» точно не будет — у «Локомотива» хорошие приобретения», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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