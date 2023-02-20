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«Родители обещали, что живым со стадиона не уеду». Казарцев — о работе в детском футболе

«Родители обещали, что живым со стадиона не уеду». Казарцев — о работе в детском футболе
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Футбольный арбитр Василий Казарцев, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги с 2012 года, поделился воспоминаниями о начале своей судейской карьеры. В частности, он вспомнил об угрозах, которые поступали ему во время матчей детских команд в конце 90-х.

«Все опасные ситуации для меня тогда были на играх детских команд. Родители, которым не нравилось судейство, обычно обещали, что живой я со стадиона не уеду. Сейчас, работая в РПЛ, чувствую себя в безопасности. А тогда родители стояли практически на бровке — были в максимальной близости к полю. Были случаи, когда судьям приходилось отбиваться от родителей. Мой коллега дважды защищался от разъярённого отца», — приводит слова Василия Казарцева Sport24.

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