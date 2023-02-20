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Роберту Ренану устроили приветственный коридор в «Зените». Видео

Роберту Ренану устроили приветственный коридор в «Зените». Видео
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан сегодня, 20 февраля, был официально представлен в качестве игрока российского клуба. В этот же день бразильский футболист принял участие в тренировке команды и прошёл через приветственный коридор.

19-летний Ренан стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно. Он был частью сделки по переходу форварда российского клуба Юри Алберто в «Коринтианс». В обратном направлении, помимо Ренана, отправился полузащитник Ду Кейрос, но он присоединится к «Зениту» летом.

Роберт Ренан заключил контракт с «Зенитом» до 2028 года. Он стал седьмым бразильским игроком в команде. За «Зенит» продолжают выступать Дуглас Сантос, Родригао, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Малком.

«Зенит» возобновит официальную часть сезона матчем с ульяновской «Волгой» в Фонбет Кубке России 25 февраля.

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