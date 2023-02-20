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Эльмир Набиуллин вернулся в «Рубин»

Эльмир Набиуллин вернулся в «Рубин»
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Воспитанник «Рубина» Эльмир Набиуллин, находящийся в статусе свободного агента, вернулся в казанскую команду. Об этом сообщил представитель футболиста Дмитрий Кигинько.

«Набиуллин возвращается в «Рубин», соглашение будет рассчитано до конца сезона, а дальше посмотрим», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

Последним клубом 27-летнего футболиста был «Пари НН», который он покинул 10 февраля 2023 года. Он выступал за эту команду с августа 2022 года. В нынешнем сезоне Эльмир Набиуллин в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России не отметился результативными действиями.

«Рубин» Набиуллин покинул в феврале 2018 года, когда перешёл в «Зенит». В дальнейшем защитник выступал за «Сочи» и «Химки».

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