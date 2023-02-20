Вратарь ЦСКА Тороп: мы сами себе главный конкурент, сами забирали у себя очки

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп считает, что главным конкурентом московской команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги является она сама.

«Наш главный конкурент – ЦСКА. Если судить по матчам, мы сами у себя забирали очки. Возможно, где-то не хватало опыта, но в выигрышных матчах мы играли вничью или проигрывали. Так что считаю, что мы должны исходить сами от себя. Мы играем на высоком уровне, но можем выключиться на 10 минут, за которые пропускаем гол-два. Если исправить этот момент, то всё будет хорошо», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

19-летний Тороп в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в которых пропустил три мяча и дважды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.