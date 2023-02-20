Пискарёв — об экс-игроке «Спартака» Петрове: напивался в юношеских сборных до бессознания

Бывший тренер юношеских сборных России Александр Пискарёв рассказал, почему талантливый нападающий «Спартака» и «Локомотива» Юрий Петров в полной мере не раскрылся в футболе, а в последние годы вообще пропал из виду.



«Юрка играл у меня с 14–15 лет. Талантливый парень, футболист хороший. Его работоспособности и злости на поле можно было только поражаться. Агрессивный нападающий. Не зря же он в Голландии потом очутился. Но я ему ещё тогда говорил: «Юра, ты будешь под забором». Он же пил с детских лет! Папа злоупотреблял и, видно, передал сыну гены.

Петров в юношеских сборных напивался до бессознания и в этом состоянии становился неуправляемым. Я не знал, что с ним делать, — оставалось только ждать, когда протрезвеет. Прощал его, потому что играл здорово. Они с Володей Лебедем в 17 лет уже были в основе «Днепра»! Но не умели себя ограничить. Лебедь не мог следить за весом. Хороший парень, но любил поесть! Мама с папой на сборы гостинцы таскали, хотя в сборной нормально кормили. А у Петрова другая беда — алкоголь. Это все знали, и поэтому спешили избавиться — что в «Спартаке», что в «Локомотиве».

До меня доходили слухи, что в Голландии он разрушил семью, развёлся. Я очень сожалею, что жизнь Юры так сложилась. Но его путь был предрешён с ранних лет. Алкоголизм — это не блажь, а болезнь. Карма. Даже не представляю, как ему теперь можно помочь. Кто за границей станет ходить за ним, уговаривать лечиться? Удручающая история…» — cказал Пискарёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.