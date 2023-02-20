Вратарь ЦСКА Тороп — о товарищеских матчах России: международный опыт, это не бессмысленно
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о товарищеских матчах сборной России после отстранения, вынесенного ФИФА и УЕФА в марте 2022 года. Российские команды не могут принимать участие в официальных матчах.
«Хочешь не хочешь, но это международный опыт. Я понимаю нынешнюю ситуацию, почему так происходит, но при всех «за» и «против» такие матчи были для нас лучшими вариантами. Для нас создали все условия, чтобы мы сыграли. В остальном каждый исходит от собственных ценностей. Например, я просто люблю играть в футбол. Хоть меня в ЮФЛ сошлют, я буду счастлив играть. Поэтому не вижу никаких проблем в товарищеских матчах с Казахстаном, Беларусью или Сербией. Не считаю, что в этом есть что-то бессмысленное», — приводит слова Торопа РБ Спорт.
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