Болельщики «Боруссии» Д развернули огромный баннер с недовольством из-за цен на билеты

Болельщики дортмундской «Боруссии» остались недовольны политикой немецкого клуба в вопросе ценообразования на билеты, разместив соответствующее сообщение на баннер во время одного из матчей.

Фото: Телеграм-канал Pitch Invasion

«Вы украшаете себя символами рабочего класса — не забывайте об этом когда назначаете цены на билеты!» — сказано на баннере.

Отмечается, что абонементы на матчи дортмундского клуба в Бундеслиге являются самыми дорогими в лиге.

«Боруссия» после 21 матча в чемпионате Германии набрала 43 очка и занимает в турнирной таблице второе место. Столько же очков у лидирующей мюнхенской «Баварии» и идущего на третьем месте «Униона». Команды разделяет лишь разница дополнительных показателей.

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