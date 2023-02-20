Болельщики «Боруссии» Д развернули огромный баннер с недовольством из-за цен на билеты

Болельщики дортмундской «Боруссии» остались недовольны политикой немецкого клуба в вопросе ценообразования на билеты, разместив соответствующее сообщение на баннер во время одного из матчей.
Фото: Телеграм-канал Pitch Invasion
«Вы украшаете себя символами рабочего класса — не забывайте об этом когда назначаете цены на билеты!» — сказано на баннере.
Отмечается, что абонементы на матчи дортмундского клуба в Бундеслиге являются самыми дорогими в лиге.
«Боруссия» после 21 матча в чемпионате Германии набрала 43 очка и занимает в турнирной таблице второе место. Столько же очков у лидирующей мюнхенской «Баварии» и идущего на третьем месте «Униона». Команды разделяет лишь разница дополнительных показателей.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»? Видеоролик:
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