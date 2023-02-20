«Одной команде уже два года не бьют пенальти». Пике и Касильяс обсудили судей в Испании

Бывшие игроки «Барселоны» и мадридского «Реала» Жерар Пике и Икер Касильяс во время одного из прямых эфиров, посвящённых испанской футбольной Медиалиге, обсудили благосклонность испанских судей к обеим командам. Экс-вратарь «Королевского клуба» при этом настоял на том, что арбитры чаще помогают каталонцам.

«Барселона» и «Реал» всегда пользовались поддержкой судей», — сказал Пике. Касильяс ответил бывшему партнёру по сборной Испании: «Нет. Нет, одна команда вот уже два года не получает пенальти в свои ворота, это невероятно. Что случилось с тики-такой?»

Отметим, что обсуждение данного вопроса прошло на фоне обвинений в адрес «Барселоны» в подкупе испанских судей с целью влияния на спортивные результаты.

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