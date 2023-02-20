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«Зенит» согласовал новый контракт с защитником Вячеславом Караваевым

«Зенит» согласовал новый контракт с защитником Вячеславом Караваевым
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев согласовал новый контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил агент Иван Бакулин, представляющий интересы российского футболиста.

«Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписанию контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет.

Предложение от «Зенита» изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали всё, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт. Сейчас мяч на стороне клуба — решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства», — приводит слова Бакулина Sport24.

Вячеслав Караваев выступает за «Зенит» c 2019 года.

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