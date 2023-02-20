Данни — о паспортах Малкома и Клаудиньо: если они чувствуют себя русскими, то почему нет?

Бывший португальский капитан санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал новость об одобрении получения российских паспортов бразильским футболистам сине-бело-голубых Малкому и Клаудиньо.

«Думаю, что это хорошая идея! Если игроки счастливы и чувствуют себя русскими, то почему бы и нет? Если к тому же Россия для них дом и их страна. Они сделали правильное решение!» — приводит слова Данни Legalbet.

Ранее об одобрении игрокам получения паспортов Российской Федерации сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Ожидается, что оформление документов будет закончено к весне 2023 года. Малком выступает за петербургский клуб с 2019 года, Клаудиньо защищает цвета «Зенита» с 2021 года.