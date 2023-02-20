Вратарь ЦСКА Тороп: Дивеев прямо батя, всегда подсказывает

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о работе над «вратарской наглостью», которая подразумевает под собой управление защитниками и «подсказ». Также Тороп отметил подобные качества защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Наверное, ко мне приходит «вратарская наглость». Но я всё равно считаю, что игрокам надо «пихать» только в том случае, если они недорабатывают. В целом надо чувствовать ритм игры и видеть, когда надо подбодрить команду или дать ей паузу. Сейчас для меня понятно, что вратарь должен быть паханом, но в то же время и дирижёром ритма.

Получается ли у меня с такими защитниками, как Дивеев? Наверное, не всегда. Надо прибавлять в этом компоненте. Особенно с Дивеем (смеётся). Он прямо батя, всегда подсказывает. Надо и у него учиться чувствовать ритм игры», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».