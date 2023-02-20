Новичок «Зенита» Роберт Ренан объяснил, почему выбрал 77-й номер

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан рассказал, почему решил выступать за сине-бело-голубых под 77-м номером, заявив, что таким образом он решил выразить уважение своему родному клубу «Коринтианс».
«Что для меня значит 77-й номер? Это посвящение и дань уважения болельщикам «Коринтианса» и самому клубу, который в 1977 году, после продолжительного периода без трофеев, вновь стал чемпионом.
Почему на моей футболке будет имя, а не фамилия? Мне нравятся оба варианта, но с именем более предпочтительный — оно у меня не самое обычное, к тому же так повелось с самых первых моих шагов в футболе», — приводит слова Ренана официальный сайт «Зенита».
Напомним, 19-летний Ренан пополнил состав «Зенита» после сделки по переходу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс». Защитник присоединился к санкт-петербуржцам только сегодня, 20 февраля.
- 20 февраля 2023
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